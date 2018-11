TMW - Milan, fra 15 giorni nuovi esami per Biglia

Arrivano ulteriori dettagli sulla maxi offerta del Manchester City per Lionel Messi. 755 milioni di euro totali tra ingaggio, clausola e soldi per il padre Jorge Messi, il Mundo Deportivo e gli altri quotidiani iberici specificano però che questa offerta sarebbe già stata rispedita...

Messi e la maxi offerta del City: la Pulga ha già detto di no a Guardiola

Pioli: "Novità in formazione? Ci manca solo pericolosità davanti"

Roma, Di Francesco: "Inutile parlare di obiettivi ora. Siamo in ritardo"

Inter, gli ex vivaio nel mirino: da Benassi a Biraghi e Bessa

Cagliari, i convocati per la Juventus: out Farias e Klavan

Inter, Spalletti: "Parlano tutti di Marotta, noi no. Genoa? Turnover"

Genoa, obiettivo Bertolacci: il centrocampista è in scadenza a giugno

Spalletti rifiuta le etichette: "Non siamo l'anti-Juve, noi siamo l'Inter"

Pioli: "Non mi è piaciuto Mazzarri, mi ha tirato in mezzo sull'espulsione"

Allegri: "Da lontano punizioni di Ronaldo. Da vicino Pjanic-Dybala ok"

Frosinone, Campbell: "In Serie A tanta tattica. A Parma con fiducia"

Cagliari, Maran: "Dobbiamo essere sfacciati per fermare la Juve"

Verratti fermato per guida in stato di ebbrezza, la nota del PSG

Turno di riposo per Piatek? Juric: "Devo valutare la condizione di tutti"

Serie A, live dai campi: Bologna, problemi in difesa per Inzaghi. Danilo ko

Brutte notizie per Lucas Biglia. La risonanza eseguita in data odierna ha confermato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 15 giorni, ma si prospettano due mesi di stop.

