tmw Milan, la curva ricorda Prati con uno striscione: "La notte di Madrid ti ha reso immortale"

I tifosi del Milan ricordano Pierino Prati, morto il 22 giugno. L'ex attaccante ha giocato sia per i rossoneri che per la Roma ma è col Diavolo che il suo nome ha scritto la storia: 102 gol segnati in 209 partite con l'epica tripletta all'Ajax nella finale di Coppa dei Campioni 1968/69 come punto più alto: "La notte di Madrid ti ha reso immortale. Ciao Pierino leggenda rossonera" è lo striscione della "Curva Sud" del Milan proprio in riferimento alla famigerata partita che issò i rossoneri sul tetto d'Europa.