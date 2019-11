TMW - Milan, oggi dirigenza al completo: presenti Boban, Maldini e Massara

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dirigenza al completo in casa Milan per l'alleamento di oggi a Milanello. Come raccolto dalla nostra redazione erano infatti presenti Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Fredrick Massara, ad assistere alla seduta in vista della gara contro il Parma al Tardini di domenica alle ore 15.