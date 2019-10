Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima buona notizia per Stefano Pioli. Il tecnico, nella seduta diretta oggi, ha infatti avuto a disposizione Mattia Caldara, difensore centrale che negli ultimi mesi è rimasto praticamente sempre ai box per tanti infortuni. Per lui si tratta della prima volta in gruppo dall'inizio della stagione.