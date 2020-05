tmw Milan, sedute collettive da lunedì. Out Kessie, che dovrà completare la quarantena

Riprenderanno nella giornata di lunedì gli allenamenti collettivi in casa Milan. Come deciso ad esempio,anche dall'Hellas Verona, il club rossonero ha optato per protrarre per tutta la settimana gli allenamenti individuali con pallone ed esercitazioni tecniche e iniziare da lunedì con le sedute 'normali' visto che solo ieri dal Cts è arrivato il definitivo via libera per gli allenamenti collettivi.

L'unico assente da lunedì sarà il centrocampista ivoriano Franck Kessie: il giocatore tornato in settimana dovrà restare ancora in isolamento per un'altra settimana.