Fonte: Antonio Vitiello

Il patron del Monza Silvio Berlusconi è intervenuto in zona mista al termine del match vinto dai suoi contro il Lecco: “C’è stato un gioco sciolto, poi è giusto che non siamo andati oltre il 4-0, ai miei ho detto ‘Basta’. Avevo sgridato anche i giocatori del Milan quando hanno battuto l’Inter 6-0 nel derby perché non si può umiliare l’avversario, non è sportivo”.

Stasera il Monza ha raccolto i frutti del mercato. “Mi sembra che abbiamo fatto dei buoni acquisti. Mi spiace solo per Suso che il Milan non doveva cedere, io non l’ho saputo in tempo perché altrimenti non ce lo saremmo fatto scappare. Vediamo se si può recuperare qualcosa”.