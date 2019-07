Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Sedicesimo giorno di ritiro per il Napoli nella sede di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento. Parte aerobica in avvio, poi esercitazioni sul terreno di gioco a un tocco e partitina a campo ridotto per lo sviluppo della manovra. Ancelotti prosegue col 4-2-3-1, così da allenare anche la difesa in fase di uscita. Luca Palmiero - nonostante la trattativa in corso col Pescara - era in gruppo e ha partecipato alla partitina. Lavoro in palestra per Younes. Nel pomeriggio prevista la seconda seduta d'allenamento.