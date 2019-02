Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

E' iniziato verso le 19 l'allenamento del Napoli al Letzigrund Stadion di Zurigo. Carlo Ancelotti ha il dubbio legato al portiere, come ammesso in conferenza stampa: se Ospina dovesse stare bene, giocherà lui. Altrimenti spazio a Meret. Intanto il clima tra i ragazzi della rosa è disteso, come evidenziato dalle immagini provenienti dalla Svizzera.