tmw Napoli, doppio tampone a domicilio per i tesserati nel giro di 48 ore

TUTTOmercatoWEB.com

vedi letture

Oggi alle 13:32 Altre Notizie di di

L’idea del club era quella di tornare in campo per gli allenamenti individuali nella giornata di venerdì, possibile che i tempi tecnici per i risultati dei tamponi faccia slittare il tutto alla giorna