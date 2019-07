TMW - Napoli, ecco la campagna abbonamenti. Formisano: "Prezzi ridotti"

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Giornata di presentazione della campagna abbonamenti per il Napoli, direttamente dalla sede del ritiro di Dimaro Folgarida. Alessandro Formisano, head of operations del club azzurro, ha così parlato dal Trentino in merito alle iniziative per i tifosi partenopei. La campagna abbonamenti torna al San Paolo a due anni dall'ultima volta: nella passata stagione, infatti, a causa degli interventi da effettuare per le Universiadi, il club azzurro ha scelto di non procedere. Adesso lo scenario è cambiato, con il San Paolo che ha già mostrato un volto nuovo rispetto agli ultimi trent'anni.

Inizio il 25 luglio - "La campagna abbonamenti è da fuochi d'artificio. La campagna inizia il 25 luglio alle ore 12, abbiamo atteso la numerazione dei seggiolini e metteremo in vendita quasi la totalità dei posti disponibili, tranne la Curva B inferiore che era protagonista della coreografia della Universiadi. L'abbonamento è vincolato al possesso della Fidelity-Card e il caricamento on line, ne abbiamo oltre 100mila emesse e quindi è già elevato il numero dei possessori", le prime parole di Formisano.

I prezzi - "Abbiamo una forte riduzione nella tribuna Posillipo che scende da 1500 euro a 999 euro più la prevendita. La tribuna Nisida scende a 800 a 750, riduzione bassa perché si perdono posti per il restyling. Il settore Distinti scende da 750 a 499 euro e il prezzo delle Curve scende da 350 a 269 euro. La media del risparmio è del 25%, anche se i costi di Distinti e Posillipo sono diminuiti di oltre il 30% e sono in assoluto i prezzi più bassi da 9 anni. I tifosi sapranno già da ora che alcuni big-match costeranno 40 euro in curva, 70 distinti e quindi sanno già della convenienza dell'abbonamento. Il prezzo medio di un abbonamento è circa 14 euro, chi le acquista singolarmente 25, quindi abbonarsi porta a risparmiare addirittura il 40% rispetto ai biglietti".

Questo l'elenco:

Curva A - € 269,00 + € 7,00 prevendita

Curva B - € 269,00 + € 7,00 prevendita

Distinti - € 499,00 + € 10,00 prevendita

Tribuna Nisida - € 749,00 + € 10,00 prevendita

Tribuna Posillipo - € 999,00 + € 10,00 prevendita

Tribuna Autorità - € 3000,00 + € 10,00 prevendita

Prezzi già fissati per l'intero campionato - Il club azzurro ha già deciso il prezzo delle partite che il Napoli disputerà a Fuorigrotta nel prossimo campionato, pubblicando i prezzi settore per settore. Un modo, questo, anche per far capire ai tifosi che l'abbonamento gli permette di risparmiare. Questo l'elenco:

Settori: Curve - Distinti - Nisida - Posillipo

Roma - €40,00, €70,00, €90,00, €110,00

Juve - €40,00, €70,00, €90,00, €110,00

Milan - €40,00, €70,00, €90,00, €110,00

Inter - €40,00, €70,00, €90,00, €110,00

Atalanta - €25,00, €45,00, €60,00, €80,00

Bologna - €25,00, €45,00, €60,00, €80,00

Fiorentina - €25,00, €45,00, €60,00, €80,00

Lazio - €25,00, €45,00, €60,00, €80,00

Torino - €25,00, €45,00, €60,00, €80,00

Sampdoria - €25,00, €45,00, €60,00, €80,00

Genoa - €25,00, €45,00, €60,00, €80,00

Udinese - €25,00 €45,00 €60,00 €80,00

Cagliari - €25,00, €45,00,€60,00,€80,00

Brescia - €14,00, €30,00, €45,00, €60,00

Lecce - €14,00, €30,00, €45,00, €60,00

Parma - €14,00, €30,00, €45,00, €60,00

Sassuolo - €14,00, €30,00, €45,00, €60,00

Spal - €14,00, €30,00, €45,00, €60,00

Verona - €14,00, €30,00, €45,00, €60,00

Mini abbonamenti Champions non ancora ufficiale - "Mini abbonamento Champions? "Non so se ci sarà, ma chi è abbonato avrà la prelazione così come per ogni gara", ha aggiunto Formisano.