TMW - Napoli, Elmas alla prima: applausi dai tifosi partenopei

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità del trasferimento al Napoli, adesso Eljif Elmas ha messo piede in campo per la prima volta da calciatore partenopeo. Il macedone, inizialmente in panchina per la sfida amichevole contro la Cremonese, è stato accolto dagli applausi dei tifosi azzurri quando ha lasciato lo spogliatoio del campo di Carciato per raggiungere la panca. Sono bastate poche ore, ma Elmas sembra già finito nel cuore dei partenopei.