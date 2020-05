tmw Napoli, Gattuso lavora con esercitazioni per reparto

Il Napoli prosegue nel lavoro verso il ritorno in campo nel rispetto delle normative per l'emergenza Covid-19 . La squadra di Rino Gattuso sta improntando il lavoro in questa prima fase di ritorno agli allenamenti collettivi sul lavoro per reparti. Nella seduta odierna la squadra è stata divisa su due campi puntando su esercitazioni tattiche suddivise per i vari reparti. Molta attenzione in questa fase al lavoro aerobico ed alla prevenzione di eventuali problematiche muscolari dovute al periodo forzato di stop.