Fonte: Arturo Minervini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia di Napoli-Lecce Gennaro Gattuso aveva più di qualche dubbio di formazione. Dopo la consueta riunione tecnica, dovrebbero essere state sciolte le ultime riserve. In difesa dovrebbero giocare due rientranti: Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly hanno recuperato e formeranno la coppia di centrali, con Di Lorenzo pronto a tornare dunque sulla fascia destra. In attacco, invece, era aperto il ballottaggio tra Matteo Politano e José Maria Callejon e a spuntarla dovrebbe essere l'ex Inter, probabilmente alla prima da titolare in maglia azzurra dopo l'esordio della scorsa settimana con la Sampdoria.