TMW - Napoli, Giuntoli tornato in Italia: colloquio con Ancelotti a Dimaro

Fonte: Dall'inviato a Dimaro

Dopo il blitz in Spagna per le trattative legate a James Rodriguez del Real Madrid e Rodrigo del Valencia, Cristiano Giuntoli è tornato in Italia e s'è recato a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli. Stamattina il direttore sportivo azzurro è presente sul campo di Carciato per assistere alla consueta seduta mattutina della squadra, giunta al quinto giorno in Val di Sole. E in questo momento è in corso una chiacchierata con Carlo Ancelotti. Di seguito lo scatto.