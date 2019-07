TMW - Napoli, prima stagionale per Meret. C'è Rog, Vinicius via

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN), Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli prepara la seconda amichevole del suo pre-season. Questa mattina gli azzurri sono scesi in campo a Carciato, frazione di Dimaro Folgarida, per svolgere l'ultimo allenamento prima del test contro la Feralpisalò (in programma oggi alle 17.30). Insieme al gruppo è presente anche Alex Meret, col portiere arrivato nella sede del ritiro in Trentino solo ieri pomeriggio dopo le ferie in seguito all'Europeo Under 21. Ieri l'estremo difensore s'è allenato nella piscina dell'albergo in cui alloggia il Napoli, adesso invece è nella palestra allestita sulla pista d'atletica dello stadio. Per lui esercizi aerobici e poi successivo lavoro in campo.

C'è Rog, Vinicius andato via - La trattativa col Cagliari procede spedita e nelle prossime ore potrebbe arrivare alla definizione, tuttavia Marko Rog è ancora a disposizione di Carlo Ancelotti. Anche per lui, così come Meret, è in palestra. Assente invece Vinicius, già volato in Portogallo per legarsi al Benfica.