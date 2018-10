TMW - Napoli-Liverpool, i dati su spettatori e incasso del San Paolo

Risultato finale: Napoli-Liverpool 1-0

Al San Paolo, in occasione della sfida tra Napoli e Liverpool, sono stati registrati 37057 tifosi sugli spalti per un incasso totale di un milione e 297mila euro. Un dato importante per i partenopei che, per la Champions League, ha messo in vendita negli scorsi giorni mini abbonamenti per le gare interne del girone. Numeri diversi dal tutto esaurito, ma il calore del pubblico non è certo mancato.