TMW - Napoli, Mario Rui vola in Nazionale: convocato per Olanda ed Egitto

Gioia nazionale per Mario Rui. Il difensore del Napoli, in lotta per lo Scudetto con la maglia azzurra, raccoglie ancora soddisfazioni. Rui infatti è stato convocato dal Portogallo per le prossime due partite contro Olanda ed Egitto. Il momento d’oro continua. Sognando Scudetto e Mondiale...