TMW - Napoli, nuovo summit a Dimaro tra ADL, Giuntoli e Ancelotti

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti. Tutti insieme, sulla panchina del campo di Carciato, ancora una volta come accaduto ieri pomeriggio. Il presidente, il ds e l'allenatore del Napoli sono stati a stretto contatto durante l'intero allenamento pomeridiano svolto nello stadio di Dimaro Folgarida. E' lecito pensare che i tre abbiano parlato di mercato, per fare un punto sulle varie situazioni che coinvolgono il club azzurro in uscita ma soprattutto in entrata.