TMW - Napoli, per Mertens solo distorsione alla spalla

“Per la Juventus è una partita normale, per il Manchester United è fondamentale. La Juve non affronterà il match con la solita cattiveria, mentre il Manchester United dovrà impiegare anche con grandi motivazioni”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale della Juventus, Luciano...

Pescara, Pillon: "Dobbiamo migliorarci, non guardiamo la classifica"

Lecce, Liverani: "Secondo rosso inesistente, metro arbitrale non equo"

Serie B 2018/2019, le panchine: Rastelli torna in pista

Serie B, classifica marcatori: Mancuso raggiunge Donnarumma in vetta

Bisoli saluta Padova: "Non c’erano i presupposti per continuare"

Lecce, Lucioni e la fine della squalifica: "Non ne potevo più"

Padova, Zamuner: "Con Bisoli non c'erano condizioni per proseguire"

Livorno, dimissioni per Aldo e Roberto Spinelli

Cittadella, Gabrielli: "Pari giusto. Episodi arbitrali? Non commento"

Padova, Bonetto: "Faremo di tutto per mantenere la Serie B"

Problema alla spalla meno grave del previsto per Dries Mertens . L'attaccante belga, sostituito all'83' da Ounas, ha rimediato infatti una distorsione e non una lussazione della spalla nella gara di questa sera tra Napoli e Paris Saint-Germain (1-1).

