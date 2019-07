TMW - Napoli, riecco Marfella. Ha firmato un triennale

Davide Marfella torna al Napoli, dopo l'avventura della passata stagione in Serie D tra i pali del Bari. Il portiere classe '99 rientra nel club azzurro, in attesa di avere novità sul suo futuro. Nella scorsa annata sono state 34 le presenze con i galletti, adesso arriva un nuovo contratto col Napoli. In basso la foto del ragazzo insieme al suo agente, Bruno Di Napoli, durante la firma sull'accordo triennale col sodalizio partenopeo: