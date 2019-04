TMW - Napoli, rifinitura all'Emirates: anche Verdi partecipa alla seduta

Fonte: Dall'inviato a Londra

E' in corso l'allenamento di rifinitura all'Emirates Stadium, per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro in conferenza ha indicato in Simone Verdi l'unico dubbio, visti i recenti problemi fisici dell'ex Bologna. Il calciatore scuola Milan era presente sul campo dell'impianto londinese, sembra dunque abile e arruolabile anche se dovrebbe partire dalla panchina. Tanti sorrisi e aria distesa, sul campo, per i ragazzi della formazione partenopea che preparano la delicata sfida contro i gunners.