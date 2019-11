TMW - Nazionale U20, Franceschini: "Bravi a non disunirci. La Juve U23..."

Fonte: inviato a Biella

Il commissario tecnico della Nazionale Under 20, Daniele Franceschini, a conclusione del match vinto dagli azzurrini per 4-2 sulla Svizzera, a Biella, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone.

Seconda vittoria, Biella porta bene!

"Vediamo di fare una terza volta. Sono soddisfatto di questa gara, non era partita nel migliore dei modi visto che avevamo subito un gol all’inizio. Non ci siamo mai disuniti, siamo sicuri di quello che proponiamo e abbiamo una grande mentalità e un grande carattere. Abbiamo giocatori di qualità, oggi l’abbiamo dimostrato contro una buonissima squadra che ha raccolto meno di quanto abbia dimostrato".

Un calcio rigore dopo venti secondi dalla partenza: non è mai bello commentare, però...

"Rigore? Non ho visto se ci fosse o meno ma ha poca importanza. Siamo partiti 1-0 per gli avversari e questo cambia un pochettino le carte in tavola. Noi abbiamo cercato di ribaltare il risultato, abbiamo fatto qualche errore nel primo tempo e abbiamo concesso ripartenze, facendo fatica nella linea difensiva. Nel secondo tempo abbiamo cambiato poco se non una consapevolezza maggiore".

Nel suo gruppo ci sono diversi giocatori della Juventus Under 23: crede il progetto delle Seconde Squadre possa tornare utile anche in chiave Nazionali?

"Io penso che le seconde squadre, se sono fatte con giusto criterio, possono essere utili. I giocatori vengono monitorati dalla prima squadra e fanno esperienza. Dipende sempre da come si fanno le cose. Avere in campo giocatori che hanno minutaggio fa la differenza, loro fanno un campionato a livello caratteriale e a livello di fisicità che ti fa crescere molto".