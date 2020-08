tmw Paganini: "Napoli, Osimhen e Vlasic forti ma di prospettiva. Servono pure certezze"

Nel corso dell'intervista a TMW Paolo Paganini della Rai ha parlato anche della Roma: "Si stanno facendo valutazioni sul ds e su Fonseca su cui, al di là di quanto ha fatto, non metterei la mano sul fuoco che possa restare": Si è parlato anche di Milan ("il vero colpo sarà il rinnovo di Ibra, campione che ha fatto crescere vari calciatori quest'anno") e tra le altre del Napoli: "L'arrivo di Osimhen è un bel colpo ma comporta la cessione di Milik. Va risolto il nodo portiere, Meret vuol giocare e avere continuità. E poi dovrà fare cessioni, vedremo che succede con Koulibaly. Allan può andare all'Everton. Vlasic? Giocatore di prrospettiva, in più Osimehn è un '98, tutti bravi ma il nostro campionato è difficile tatticamente. Sarà fondamentale mix tra certezze e giocatori di prospettive".

