TMW - Palermo, Sandro Porchia: "Soddisfatti del nostro lavoro"

Prosegue la CT Palermo Football Conference. Il secondo ospite di giornata è il responsabile del settore giovanile del club rosanero, Sandro Porchia. Non un compito facile sostituire chi a Palermo ha fatto la storia della Primavera: Dario Baccin. “Quanto pesa l’eredita di Baccin? Lo conosciamo tutti e mi ha insegnato tantissimo. Con lui – confessa Porchia - ho vissuto tre anni intensi e adesso mi ritrovo da solo. Con la Primavera siamo in piena corsa per vincere il campionato. Abbiamo dei giocatori di grande prospettiva che ormai sono aggregati da tempo in prima squadra. Mi viene in mente Gallo(fresco di rinnovo) Rizzo e Santoro. Non ho ancora parlato con la società, ma sono sicuro che il presidente farà la sue dovute valutazioni. Non partecipare al Torneo di Viareggio è stata una scelta presa negli anni passati, ma magari l’anno prossimo potremo anche tornare a disputare questo importante torneo. Penso di avere ancora tanto da imparare. Volevo inoltre spendere due parole per Fabio Lupo. Con lui – confessa – abbiamo condiviso tantissimo e penso che qui in Sicilia abbia fatto un grandissimo lavoro, in prima squadra ma anche nel settore giovanile. Conosco Valoti perché abbiamo giocato insieme al Crotone. L'’obiettivo è quello di tornare in Serie A”.