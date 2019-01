© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Psv Eindhoven pesca in Italia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club olandese avrebbe messo gli occhi sul centravanti del Parma Gabriele Artistico. Il ragazzo classe 2002, in scadenza di contratto con il club ducale, potrebbe decidere di trasferirsi in Olanda già in questa sessione di mercato.