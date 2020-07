tmw Parma: maglia e promessa di invito per Arrigo, il tifoso 92enne che ha sconfitto il Covid

Alessandro Lucarelli è sceso in campo in prima persona per accontentare Arrigo Dall’Asta, 93 anni da compiere il prossimo 11 agosto, bresciano che ha contratto e sconfitto il Covid-19 e che si trova nella casa di riposo di Verolanuova, nella Bassa Bresciana, dove sono stati registrati più di trenta decessi. "Prima di morire vorrei vedere dal vivo una partita del Parma", aveva detto l'ANSA qualche giorno fa, un sogno che il club ducale ha intenzione di fargli coronare. Impossibile farlo ora, con gli stadi forzatamente vuoti per ragioni sanitarie, ma lo storico capitano ducale ha voluto sorprendere Arrigo con una videochiamata e la promessa di fargli avere quanto prima la "sua" maglia crociata. Di seguito video e foto raccolte dal nostro inviato: