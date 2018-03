TMW - Pasqualin: "Nuova legge decisiva per gli agenti. Su Giovinco..."

Ospite della CT Palermo Football Conference anche l’avvocato e agente di mercato Claudio Pasqualin. Il ritorno dell’esame per accedere all’albo degli agenti sportivi: una battaglia portata avanti soprattutto da Pasqualin. “La possibilità che tutti potessero accedere a quello che una volta era definito un mestiere dorato o quanto meno ambito, aveva portato nel mondo calcistico ulteriore malessere. La sciagurata decisione della Fifa consentiva a tutti di iscriversi all’elenco semplicemente facendo un’autocertificazione. La legge di bilancio ha partorito un articolo che istituisce l’albo degli agenti sportivi. Così facendo ha sottratto questo giocattolo per così dire alla Federazione che in questi anni non ha assolutamente fatto nulla per contrastare tutto ciò. Il governo della Repubblica sottraendo questo giocattolo alla Federazione e affidandolo al Coni ha lanciato un gran bel segnale. Per accedere all’esame bisognerà avere dei requisiti come ad esempio un diploma, cosa che prima non era prevista. Per farla breve poteva prendere il titolo di agente sportivo anche un vero e proprio analfabeta. Ormai c’è anche questa ossessione dei genitori che vogliono ad ogni costo vedere arrivare i propri figli. Il ruolo dell’agente di mercato con il passare degli anni è cambiato tantissimo. Ormai la figura del procuratore è totalmente soppiantata dalla figura del mediatore. Giovinco ha ancora due anni di contratto ma il suo club è molto felice di rinnovargli il contratto. La MLS è chiaramente un mondo nuovo, ma Sebastian si trova benissimo e non tornerebbe mai indietro".