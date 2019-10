TMW - Pasqualin: "Tutto sul caso Icardi. Grave carenza di professionalità"

Ha portato Vialli a Londra, convinse la Juve a versare 100 miliari di vecchie lire per trattenere un “certo” Del Piero e ultimamente ha anche aperto le porte dell’Mls a un grande campione come Giovinco che adesso intanto cerca di scrivere la storia del calcio anche in Asia. La “formica atomica”, infatti, qualora dovesse vincere anche la Champions asiatica sarebbe l’unico calciatore al mondo ad aver vinto la coppa dalle grandi orecchie in tre continenti diversi. Alla Palermo Football Conference è il tempo di un monumento del calcio, l’avv. Claudio Pasqualin. “Guardavo con diffidenza questa nuova figuta del procuratore che avanzava. Ma a un certo punto decisi di mettermi in gioco, seguendo l’involuzione, ahimè, di questa figura professionale. Prima – spiega – le cose andavano diversamente, c’era rispetto fra gli addetti ai lavori, non c’era questa concorrenza che spopola adesso. Era il sistema ad essere completamente diverso. Il caso Icardi? Colpa dei social, colpa dei media che rappresentavano uno stile di vita sbagliato: valori non certamente primari, più apparire che essere. Parliamo di concetti che non si incastrano con professionalità e serietà. In una trattativa come quella di Icardi, dove qualcuno si sarà anche divertito, emergono anche e soprattutto assenze di norme. Questa situazione ha portato un impoverimento del valore del cartellino, tant’è che la trattativa si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una formula pericolosa per il giocatore. Tutti hanno perso qualcosa, dal giocatore all’Inter, sicuramente chi ci ha guadagnato è il club parigino. Fortunatamente adesso vengono imposte da una legge dello stato alcune prerogative, alcune caratteristiche con il superamento di un esame. E’ importante che certe persone studino, si preparino e si formino per esercitare una professione del genere".