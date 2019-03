Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, è arrivato a Casa Milan per il classico meet&greet con tutti i tifosi presenti. Il bomber polacco ha ricevuto una calorosa accoglienza dai tantissimi sostenitori rossoneri arrivati in sede per incontrare uno dei loro beniamini. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.