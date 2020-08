tmw Polverosi: "Molto ruota intorno a Dybala. E la Juve decida se andare dalla parte di Sarri"

"Mi domando quanto la società Juve consideri Sarri. Quado Sacchi è andato al Milan aveva vinto molto meno di Sarri ma gli furono presi giocatori per il suo tipo di calcio, come gli olandesi e Donadoni, Ancelotti. A Sarri è stato detto: 'Inventati Pjanic alla Jorginho', cosa impossibile visto che sono giocatori diversi". Così si esprime Alberto Polverosi nel'intervista a TMW che potete vedere sotto. "Sarri si è juventinizzato ma la Juve non si è sarrizzata. Ora la Juve deve decidere cosa fare, se andare dalla parte di Sarri. Il match di domani? Uscire agli ottavi dopo quella bruttissima gara col Lione metterebbe qualcosa in discussione. Se gioca Dybala comunque è un gran passo avanti, se non ce la fa ci sono problemi in più".

