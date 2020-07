tmwradio A.Canovi: "Inter, saranno soddisfatte le pretese di mercato di Conte?"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di tanti temi di mercato e non solo il procuratore Alessandro Canovi.

Un commento sui sorteggi di Champions:

"Non sarà semplice per il Psg affrontare l'Atalanta, al momento è la squadra peggiore da incontrare. I francesi devono vincere, sono costruiti per farlo. Ma arriveranno alla sfida dopo tanti mesi senza giocare".

Che succede in casa Inter?

"Conte non credo andrà via a fine stagione, il suo contratto è troppo oneroso. Ora si dovranno inventare scambi, perché il FFP c'è ed è stato solo messo in standby. Hanno preso Hakimi con i soldi di Icardi, ora dovranno fare altro. Le pretese di ritornare sul mercato come saranno soddisfatte? Dove trovi i giocatori da Inter? Conte dà l'impressione che ci sono giocatori suoi e non suoi. E certe cose, unite alle dichiarazioni che fa, creano confusione. Arriveranno non le prime scelte in questo mercato complicato, vedremo chi arriverà".

Roma, cosa farebbe in Zaniolo? Accetterebbe la corte della Juve?

"Se deve venderlo, deve farlo e non far passare che è il giocatore che vuole andarsene".