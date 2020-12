tmw radio A.Di Napoli: "Pioli ha compattato l'ambiente Milan. Gasperini un maestro"

vedi letture

L'ex bomber Arturo Di Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Milan e non solo.

Che ne pensa di Pioli e del suo percorso al Milan?

"Parlano i fatti, ma non solo in rossonero. Nelle sue squadre ha sempre fatto un grande lavoro. Ha compattato l'ambiente, ha dato serenità. E' stato messo in discussione ma è andato per la sua strada, e quando hai il gruppo dalla tua parte è importantissimo. Ha fatto davvero grandi cose. Credo che meriti grandissimo rispetto".

Come valutare Gasperini?

"Un maestro, nel corso degli anni ha valorizzato tanti giovani che sono diventati un patrimonio per il calcio italiano. Ha rivalutato giocatori che si stavano perdendo".