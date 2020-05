tmwradio A. Paganin: "Il ministro Spadafora sembra andare avanti con il freno a mano"

Per commentare le notizie più importanti del momento è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Antonio Paganin. Di seguito alcuni estratti: "Chi è contro la ripresa? Il ministro Spadafora sembra andare avanti con il freno a mano. Non si deve delegare la responsabilità ai medici, ma si deve prendere in mano la situazione e decidere. E' una questione figlia dell'incapacità".

Si doveva già ripartire?

"Il calcio è un'azienda, porta un introito allo Stato non indifferente. Avrebbero dovuto far partire prima tutto quanto, mettere i giocatori in ritiro e fare controlli. I contagi avvengono solo in famiglia, invece con un protocollo rigido si sarebbe già ripartiti".