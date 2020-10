tmwradio A.Paganin: "Inter, mercato da 8. Nainggolan sarà un valore aggiunto"

Per valutare il mercato dell'Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

L'Inter extralarge ora. Che ne pensa del mercato dei nerazzurri?

"Darei un bell'otto in pagella. La permanenza di Nainggolan, al di là delle strategie societarie, sarà un valore aggiunto. E' un giocatore di indiscussa qualità, può fare diversi ruoli a centrocampo, ha carattere, personalità, fa gol. Oltre ad Hakimi e Vidal, è lui il valore aggiunto".

E il mancato arrivo di Kantè?

"Non discuto la qualità del giocatore ma non mi fa impazzire. Non lo vedo funzionale all'Inter, ma è solo una mia impressione. Preferisco Nainggolan a lui".

Handanovic in fase calante?

"Penso che sia uno dei migliori portieri a livello internazionale. E' migliorato negli anni, anche nella costruzione del gioco. Ci sta ogni tanto un periodo non particolarmente brillante. Ha contribuito tantissimo a rendere il pacchetto arretrato una garanzia. Non esiste parlare di un problema Handanovic".

Sono stati presi tanti giocatori esperti. Si possono creare delle problematiche in caso di difficoltà?

"Non credo. Ho vissuto in un'Inter in cui c'era ancora Bergomi, Zenga, Ferri e già si parlava di un'Inter che doveva essere svecchiata. E' giusto avere un mix equilibrato. Servono delle guide per i giovani. Sono state delle scelte mirate per il futuro della società".