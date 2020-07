tmwradio A.Paganin: "Inter, persa un'occasione importante. Serviva continuità"

vedi letture

Tanti i temi in ballo a TMW Radio, durante Maracanà. A parlarne in diretta l'ex calciatore Antonio Paganin.

Carolina Morace sponsorizza Pioli alla Juve. Che ne pensa?

"Ha tantissimi meriti Pioli. Non credo che andrà alla Juve però. Ha saputo superare momenti delicati, sarà molto complicato ora per il Milan sostituirlo. Il lavoro fatto è sbocciato".

Come valutare Sarri e Conte?

"La Juventus aveva un obiettivo importante che è il campionato. L'Inter aveva l'ingresso in Champions e la premessa di gettare le basi per il futuro. L'Inter ha buttato il campionato, perché ha buttato dei punti al vento. Bastava un minimo di continuità e invece c'è rammarico. Ci sono delle responsabilità, è evidente. Quando mai ritroverai una Juve così?".

L'Inter aveva un compito più facile rispetto a Sarri?

"Le sue dichiarazioni sono per mascherare un mezzo flop. Era un'opportunità importante questa. Quando ti ricapita una Juve così? Serviva più costanza".

Tutti hanno perso punti in questo campionato:

​​​​​​​"Vero, ma se vuoi rimanere lì un conto è perdere punti contro il Milan o l'Atalanta e un conto è perderli con il Sassuolo e il Bologna. L'Inter aveva un grandissima opportunità".

Come valutare Eriksen?

"Se non può venire Vidal, devi avere un piano B ma Eriksen non è un signor nessuno. L'Inter gioca sempre monocorde, serve avere un'alternativa al proprio modulo principale. Fonseca invece ha girato la squadra come un guanto e ha cambiato identità alla sua Roma".