tmwradio A.Paganin: "Inter, rebus Lautaro. Serve valorizzare Eriksen"

vedi letture

L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del campionato e non solo.

In questa situazione di allenamenti individuali vorrebbe essere pagato?

"Non chiederei nulla alla società, perché c'è la grossa incognita sulla ripresa. Ora si sta guardando con grande interessa a cosa accadrà in Germania, per poi prendere quel protocollo e adattarlo al nostro caso. Ora dipenderà molto da cosa succederà da qui in avanti. I mancati introiti tv potrebbero incidere sulle sorti dei club. Le società si troveranno in difficoltà senza i soldi degli sponsor".

Ci può dire tre cose che dovrà fare il Milan il prossimo anno?

"Dovrebbe mettere in chiaro l'area tecnica, al di là della scelta dell'allenatore. Confermerei Pioli, perché ha lavorato bene e si sposa bene con la filosofia Milan. Sono necessari tre interventi, uno per ogni reparto, e c'è da capire la questione Donnarumma. Oltre a Maldini e Massara, si dovrà capire chi si occuperà dell'area tecnica. Serve trovare un direttore tecnico".

Inter, che cosa farebbe con Lautaro?

"Sarà la questione più importante da sistemare. Se ci sarà la cessione, si deve capire chi sarà il sostituto. Timo Werner può essere adatto. Ma servirà poi qualche altro intervento, soprattutto dietro, dove Godin non ha mantenuto le attese. Servirebbe poi cambiare dal punto di vista tecnico, magari usando una linea a quattro dietro per valorizzare Eriksen nel ruolo di trequartista. Come obiettivi, mi aspettavo che potesse fare di più della Lazio. Dovranno fare uno step in più, a gennaio qualcosa hanno fatto e il lockdown ha fermato tutto. Ma il fatto di aver perso tre confronti diretti su quattro qualcosa vorrà dire nel programmare il futuro".