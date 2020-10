tmw radio A.Paganin: "Inter, vittoria sporca ma importante. Darmian migliore in campo"

Nella serata di TMW Radio, a commentare la vittoria dell'Inter contro il Genoa è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Vittoria importante quella odierna:

"Partita solida, da squadra di rango, una bella risposta dopo il mercoledì di Coppa. Era una squadra che voleva vincere e ha fatto quello che doveva fare".

Il migliore in campo?

"Darmian. Mi è piaciuto tantissimo, è stato un acquisto azzeccato. Non ha sbagliato niente, si è proposto molto".

Un commento su Lukaku:

"Ha fatto a sportellate, alla fine ha avuto ragione lui. Per questa squadra ha un'importanza incredibile, legge bene le situazioni. L'Inter non ne può fare a meno ora".

Un commento sulla gestione del gruppo da parte di Conte:

"Al meglio. Abbiamo visto anche oggi l'impiego di Ranocchia, è fondamentale l'utilizzo dell'intera rosa, visto che ci saranno tanti impegni. Ci sarà da fare tanta fatica in Champions e già nel prossimo turno non deve più sbagliare, perché un ulteriore passo spianerebbe la strada agli avversari".

Conte ha più la testa sullo Scudetto o vorrà cercare di fare bene anche in Champions?

"Conoscendolo, credo che punti su entrambi. In ambito europeo però è difficile ripetere quello che si fa in campionato, vediamo bene cosa sta facendo l'Atalanta, che è caduta a Napoli e con la Samp. In questo periodo, con solo un mese di preparazione e senza pre-campionato, ci saranno tanti alti e bassi".

Ora tanti impegni, che ci faranno capire a che punto è cresciuta l'Inter?

"Si è alzata di molto l'asticella. Lo si è visto anche oggi con un Genoa anche se colpito dai casi di Covid. Una volta sbloccata, l'ha giocata da Inter. Non si può giocare sempre bene, quindi bene portare a casa partite come queste in maniera sporca".