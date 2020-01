TMW RADIO - A.Paganin: "Napoli deve credere alla Coppa Italia"

L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare degli argomenti di giornata.

E' un Napoli ritrovato quello visto in Coppa Italia? Può essere la svolta?

"Ha molte similitudini con la stagione 93-94 dell'Inter che ho vissuto in prima persona. Male in campionato ma una cavalcata trionfale in Coppa Uefa. Le Coppe ti danno qualcosa in più, quello che il campionato ad oggi non ti riesce a dare, perché vede l'obiettivo lontano. La Coppa Italia è molto vicina, per le qualità del Napoli dee diventare un obiettivo importante".

Può creare difficoltà questo Napoli alla Juventus?

"In questo momento il Napoli esce molto forte perché ha battuto la Lazio, unica a battere due volte la Juve. ha ripreso delle certezze, c'è entusiasmo. Quando squadre escono da situazioni difficili, cominci a vedere positivamente. Le altre squadre come Parma e Cagliari non possono pensare di staccare in classifica il Napoli, così come il Milan. Diventerà molto interessante la lotta per l'Europa".

La sconfitta della Lazio è un campanello d'allarme o no?

"No. Le occasioni le ha avute. E poi c'è il derby nel weekend, questo può aver tolto un po' di intensità ad una squadra che veniva da un filotto incredibile. Se avessero potuto scegliere, avrebbero 'tolto' la Coppa Italia per dedicarsi al campionato e al posto Champions e chissà allo scudetto".

Un pensiero su Juventus-Roma:

"Per la Roma sarà interessante. Credo ci sia la voglia di andarsi a confrontare con chi è in testa al campionato. Se vinci, acquisti autostima. Per la Juve è questione di stimoli. Non ha mai snobbato questa competizione e in questo momento non ha molta voglia di andarsi a complicare la vita. In campionato deve andare forte perché l'Inter la tallona. Per me il rischio di sottovalutare l'impegno comunque non c'è".