Per commentare le notizie più importanti del momento è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Antonio Paganin.

In questo momento dove le piacerebbe incidere?

"Sui protocolli sanitari. C'è il rischio che si parta a settembre. In Germania, chi verrà trovato positivo, sarà messo in quarantena e non va ad incidere sulla rosa. Qui sembra invece che sia diversamente. Sembra che non si voglia far ripartire l'azienda calcio. E Inghilterra e Germania sono avanti a noi".

Si doveva già ripartire?

"Il calcio è un'azienda, porta un introito allo Stato non indifferente. Avrebbero dovuto far partire prima tutto quanto, mettere i giocatori in ritiro e fare controlli. I contagi avvengono solo in famiglia, invece con un protocollo rigido si sarebbe già ripartiti".

Chi è contro la ripresa?

"Il ministro Spadafora sembra andare avanti con il freno a mano. Non si deve delegare la responsabilità ai medici, ma si deve prendere in mano la situazione e decidere. E' una questione figlia dell'incapacità".

Lautaro: potrebbe andare via e all'Inter potrebbero arrivare Werner e Vidal. Sarebbe un'Inter più forte?

"Sarebbe una perdita importante. Werner potrebbe andare al Liverpool però. L'Inter deve comunque fare qualcosa di più. Ha perso due scontri importanti contro Juve e Lazio, nonostante il rafforzamento a gennaio sul mercato. Deve andar a fare un'operazione importante in difesa ma deve anche trovare un posto importante per Eriksen, con un cambio modulo".

L'Inter avrebbe bisogno di Allegri?

"Ha già un allenatore bravo. Conte può rappresentare bene l'Inter".