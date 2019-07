TMW RADIO - Accardi: "Juve, non è scontato che Higuain vada via"

© foto di Federico De Luca

A TMW Radio, nel programma Stadio Aperto, è intervenuto Beppe Accardi, procuratore, sul futuro di Icardi e la situazione del Palermo.

Su Icardi

"Il Napoli è una squadra già forte. E' ovvio che i tifosi cercano il grande nome, ma i tifosi devono cercare il grande giocatore. Il Napoli negli anni hanno preso grandi giocatori che non erano grandi nomi. Credo che il club sappia cosa deve fare sul mercato. Icardi è ormai tagliato fuori dall'Inter. Lo scorso anno era uno dei più appetibili sul mercato. Oggi è in una situazione paradossale. Oggi ti devi scontrare col fatto che non vai a prendere lui ma Wanda Nara. Saranno capaci di gestire lei? Deve rimanere nell'ombra. Se sarà in grado di fare questo, rivedremo Icardi a certi livelli. Sennò qualsiasi club importante ci pensa dieci volte prima di prenderlo. C'è poi anche il problema Nainggolan, ma anche Bale al Real. Ci sono diversi problemi su giocatori, legati alla vita privata. Si va verso un ritorno ai giocatori non più legati all'apparenza ma alla sostanza".

Su Higuain

"Tutti danno per scontata la sua partenza. Per me non è così. E' stato sempre il pallino di Sarri, c'è un rapporto speciale tra i due, può dare ancora qualcosa a questa Juventus. Poi per prendere Icardi? Higuain non crea guai...".

Sul Palermo

"E' sempre stato l'emblema della Sicilia. Si poteva evitare tutto questo. Un fondo americano era sceso in campo, poi non ci sono stati i presupposti, perché erano state chieste clausole inaccettabili. Oggi si riparte da zero. A volte può essere un bene. Zamparini? Se il Palermo negli ultimi anni ha visto calciatori che hanno vinto i Mondiali e ha partecipato a competizioni europee, è merito anche suo. Spero che con il bando, qualsiasi persona si presenti, lo faccia con entusiasmo, per riportare il Palermo in A".