TMW RADIO - Ad Sassuolo: "Dobbiamo ambire a qualcosa d'importante"

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a TMW Radio definendo così la stagione della squadra neroverde: "La Serie A è ancora più difficile quest'anno. Le squadre medie si sono rinforzate. Tutti dobbiamo avere l'ambizione di poter credere in un risultato importante. Siamo consapevoli di aver costruito una squadra di qualità, che può avere di più rispetto agli scorsi anni. Se vuoi andare in EL, devi sperare che qualche squadra di livello possa avere delle difficoltà. Noi però abbiamo l'obbligo di ambire a qualcosa d'importante. Dobbiamo puntare in alto, per fare qualcosa di buono".

Sul campionato: "Il Napoli ha qualcosa in più rispetto alle altre. Squadra e tecnico possono ambire a stare lassù. Ma attenzione all'Inter, l'acquisto migliore è Conte..."

Clicca qui per rileggere l'intervista integrale!