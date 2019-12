TMW RADIO - Ag.Buffon: "In estate è stata la Juve a chiedergli di tornare"

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a TMW Radio, all’interno della trasmissione “Stadio Aperto” è intervenuto Silvano Martina, procuratore, parlando del suo assistito Gianluigi Buffon e di chi, tra i giovani portieri, potrebbe ripercorrere la sua carriera.

Dopo aver eguagliato il record di presenze in serie A, Gigi ha fatto capire che potrebbe continuare ancora per diversi anni. Cosa ti senti di dire al tua assistito?

“Lui ha ancora tanta voglia di giocare, per arrivare a questi traguardi ci vuole costanza e tanto lavoro. Lui è un portiere di posizione e grazie ad un grande fisico rimane ancora competitivo ad alti livelli. È incredibile lo spirto di questo ragazzo di 42 anni che ancora ha voglia di mettersi in gioco, è una persona con gli attributi”.

Sul passaggio della scorsa stagione al Paris Saint Germain:

“Con la Juventus avevamo un accordo ed è stato rispettato separandosi alla fine della stagione dopo la finale di coppa Italia contro il Milan dove è stato uno dei migliori in campo. È andato a Parigi perché si sentiva ancora importante, è bastato fare qualche telefonata per trovare una squadra top interessata. La Juventus ha chiesto a Gigi di tornare. È importante averlo in squadra anche quando non gioca, un consiglio da un campione così lo ascoltano tutti”.

Sulla Juventus:

“La Juventus è una squadra piena di campioni. Non penso però che sia ancora la Juventus che Sarri vuole vedere, però si iniziano a vedere i segni del lavoro di Maurizio e indubbiamente la strada è quella giusta. Parlando con Gigi di Ronaldo mi ha detto “è un grandissimo professionista ed un cecchino”. Si può discutere su chi sia più forte tra Messi e Ronaldo però Cristiano fa impressione per come mantiene il suo fisico”.

Tra i giovani portieri di oggi, chi ti ricorda di più il Buffon dei primi anni a Parma?

“Penso che oggi ci sia una generazione di grandi portieri italiani. Donnarumma, Meret, Cragno e Sepe sono quelli che più mi piacciono ma non è corretto fare il paragone. Sarà difficile arrivare ai livelli di Buffon che è stato protagonista assoluto di tutte le competizioni più importanti”.

Su Dzeko

“L’Inter lo voleva quest’estate però hanno rallentato l’operazione. Si è deciso di non aspettare e di restare nella capitale dove Edin si è sempre trovato benissimo”.