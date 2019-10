TMW RADIO - Agostinelli: "Inter-Juve indecifrabile, grande equilibrio"

Durante Stadio Aperto, su TMW Radio, mister Andrea Agostinelli ha detto la sua sui temi caldi riguardanti i principali club di Serie A. Queste le sue parole:

Su Inter-Juventus: "E' una partita importante che arriva presto per dare giudizi definitivi. Se vince l'Inter la Juventus non sarebbe affatto fuori dai giochi. Sarà una gara bella e difficile da decifrare, ci sarà grande equilibrio. Sarri è tornato ai tempi di Empoli con questo 4-2-3-1; l'Inter a Barcellona hanno dimostrato di essere una grande squadra nonostante la sconfitta."

Sul Napoli: "In Europa bisogna correre come gli altri. I club italiani tendono a giocare con due marce in meno rispetto agli altri, e non te lo puoi permettere."

Sul Milan: "La situazione rossonera è inspiegabile. La squadra è intristita ed impaurita, la rosa vale più di questa classifica. Il problema del Milan è soprattutto mentale, non si tira praticamente mai in porta. Servirebbero un paio di giocatori di grande personalità."

Sulla lotta al quarto posto: "Lazio, Atalanta e Roma sono le favorite al momento, ma è ancora molto presto."

Sulla Nazionale: "Bravo Mancini, soprattutto a lavorare sulla testa dei giocatori. Questa squadra ha una grande mentalità."