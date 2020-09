tmwradio Agostinelli: "Lazio, per la Champions serve uno sforzo in più sul mercato"

Mister Andrea Agostinelli ha parlato di Lazio e non solo a TMW Radio, durante A Tutto Mercato.

Lazio, è un mercato che serviva dopo la conquista della qualificazione Champions?

"Chi conosce la storia dell'era Lotito, non si deve meravigliare che il mercato si muova in maniera tardiva sul finale. La Lazio ha cercato di capitalizzare sugli acquisti. Mi sembrano buoni colpi, ma la responsabilità del presidente e dei dirigenti è maggiore. C'è ancora da fare qualcosa".

Dove rinforzerebbe ancora la rosa biancoceleste?

"In difesa, serve uno importante, che possa fare il titolare. Se Fares sarà confermato e anche Muriqi, anche se avrei tenuto Caicedo, serve poi un vice Leiva. Molto bene l'acquisto di Reina, che è molto positivo anche per lo spogliatoio. Credo che comunque farà qualcosa. La Lazio è sempre riuscita a farlo alla fine".

Caso Acerbi, cosa ne pensa? Il suo caso può incidere sullo spogliatoio?

"E' talmente intelligente che non credo influirà. Quando un giocatore fa due-tre anni alla grande, vuole sfruttare il suo contratto. Ed è normale".

Immobile in Nazionale riuscirà a far vedere le stesse cose viste alla Lazio?

"Vuole una squadra come lui vuole, simile a lui, che lo segue. Lui capitalizza quando si trova sintonia in una squadra. Lui sa fare gol, vede la porta come nessun'altro, ma accanto a lui non ha un giocatore con cui riesce a duettare e ad avere una certa intesa. Immobile comunque non troverà nessun'altra squadra che lo farà giocare in questa maniera come la Lazio".

Si sta plasmando una Nazionale molto simile a un club:

"L'unica preoccupazione è che ancora giustamente dobbiamo far ricorso a Chiellini. Se sta bene è ancora il migliore. Ma è una preoccupazione per il prossimo futuro".

Salernitana, i tifosi sono esasperati per il fatto di essere ritenuti una "succursale" della Lazio:

"E' ancora troppo forte la delusione per non essere entrati nei playoff. La piazza di Salerno è importante, potrebbe fare anche 20mila abbonati in A. Salerno è particolare, è tanti anni che vogliono tornare in A, vedono diverse squadre salire e si sono rotti le scatole. E' un momento delicato, hanno cercato di prendere un nome forte come Ventura ma è andata male. Ho fiducia ora in Castori, conosce la B, è pratico. Ma per vincere bisogna fare la squadra".