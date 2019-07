TMW RADIO - Agostinelli: "Napoli, Manolas-Koulibaly coppia pazzesca"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico Andrea Agostinelli ha parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto, di due sue vecchie conoscenze come Lazio e Napoli.

Su Inzaghi

"Di allenatori vincenti non ce ne sono molto. Vincere una Coppa Italia è importante. La Lazio ha fatto bene a riconfermarlo, più anni passano e più la piazza pretende e il lavoro si fa più difficile. A Roma si vuole che vada in Champions. I primi tre sono occupati, il quarto se lo giocano Lazio, Roma, Milan e Atalanta. In campionato le prestazioni di alcuni giocatori sono venute meno, vedi Luis Alberto e Milinkovic. Per questo ci può stare non aver fatto bene".

Sul mercato della Lazio

"Il 3-5-1-1 vuole un esterno tutto fascia che abbini corsa e qualità Lazzari ha queste qualità. La Lazio sta facendo il suo mercato. Non fa tutto subito Lotito ma passa del tempo, si ragiona. E si fa sempre un mercato positivo".

Sul Napoli

"La coppia Manolas-Koulibaly è pazzesca, tra le più forti d'Europa. Se prende James Rodriguez è un altro di qualità, così come Lozano. Si sta lavorando bene, Ancelotti sta incidendo di più".

Su Nicolato ct dell'U21

"Ha fatto bene nelle giovanili, c'è un percorso dietro. Ci sta questa decisione del Consiglio Federale. Di Biagio è bravo, ma se no nvinci con una squadra del genere poi..."