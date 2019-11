TMW RADIO - Agostini: "Milan, Pioli dovrà togliere la paura ai giocatori"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Massimo Agostini è intervenuto a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Milan e non solo.

Sulla squadra di Pioli

"Chiedere alla squadra di lottare per la Champions mi sembra improbabile. Purtroppo ha iniziato il campionato in difficoltà, in uno stato confusionale di tutti, dei nuovi acquisti, del tecnico, della società. Avevano finito in crescendo con Gattuso e l'esclusione dalle Coppe o altro ha cambiato il modo di stare in campo e di pensare. E' in difficoltà ancora, anche se ha vinto con la Spal. Si potrà lavorare meglio ora, ma forse la Spal meritava qualcosina in più. Ha vinto il Milan grazie ad un giocatore che è stato fischiato. Pioli deve lavorare tanto, molti giocatori hanno paura di fare la giocata. Qualcuno non azzarda neanche il dribbling. Il tecnico dovrà lavorarci. Giampaolo non è riuscito a levare queste paure e a portare il suo credo. Ieri un mezzo sorriso, ma c'è da lavorare, perché è gravemente ferito".

Su Piatek

"Non so che lavoro ha fatto, ma mi sembrava che con Gattuso fosse frizzante, un guerriero in campo. Se i compagni non riescono a fargli l'ultimo passaggio, vuol dire che c'è da lavorare anche su questo. Piatek ha fatto un passo indietro, questo è sicuro. Bisogna capire se ha lavorato meno o non è supportato nel migliore dei modi dai compagni. Devono uscirne fuori o sarà dura. Si deve lavorare tutti insieme, così se ne può uscire. Se si pensa di uscirne da soli e che Piatek possa risolvere tutti i problemi si sbaglia. Neanche Ronaldo alla Juve può farlo".

Sulla Roma

"Fonseca è arrivato in punta di piedi, ha portato il suo credo, ha portato una metodologia diversa. Bisognava aver pazienza. La piazza di solito ne ha poca, invece l'umiltà e la voglia di far vedere che le sue idee sono pratiche, sta rendendo. Devono continuare a lavorare, perché andando avanti potrebbe dare fastidio a tante altre squadre".