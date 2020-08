tmwradio Altobelli: "Inter, fatto qualcosa di buono. Conte? La società va rispettata"

A parlare della situazione in casa Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alessandro Altobelli.

Conte si sarebbe permesso di dire certe cose a un presidente del passato?

"Conte non avrebbe detto certe cose al presidente Antonio Sibilia dell'Avellino, era un altro calcio. Se andiamo a vedere i risultati, è stata una stagione bella per l'Inter, visto che era dieci anni che non arrivava seconda, ha perso meno di tutte, quindi qualcosa di buono è stato fatto. Ma non ci si può permettere di attaccare una società dopo questi risultati. Doveva andare in sede e parlare con i dirigenti, perché i panni sporchi si lavano in casa e non con i media. Se in una società si dice che c'è una spia, questa persona che ha lanciato l'accusa va mandata via. Se non è stato fatto, un motivo ci sarà. Chi può essere la spia allora? Poi c'è stata una retromarcia. Credo che con quelle parole ci poteva essere anche un licenziamento. Dopo le partite, a caldo, si deve ragionare di più. Perché puoi fare danni irreparabili. Gli è stato dato tutto, tanti giocatori sono arrivati, l'Inter ha speso tanti soldi. Quindi va rispettata la società che ha investito così tanto. Conte dice che la società non c'è mai, ma lo stipendio a fine mese gli arriva sempre. Ci vuole rispetto per la società e affrontare certi temi solo nelle sedi opportune".

Sarri-Inzaghi-Conte: chi ha la panchina più solida?

"Inzaghi fino al lockdown ha fatto veramente bene. Non so come sarebbe andata se non ci fosse stato il Covid. Spero possa ancora rimanere a lungo e che gli venga allestita una rosa per combattere fino alla fine. Sarri? Se la Juve manda via Allegri che ha vinto così tanto e Sarri esce fuori dalla Champions, dura quanto un gatto in tangenziale. Conte è tornato sui suoi passi. Vedremo cosa accadrà con il Getafe".