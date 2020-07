tmwradio Altobelli: "Inter, quanti rimpianti. Lautaro? Ancora un anno in Italia per crescere"

Alessandro Altobelli, ex bomber della Nazionale e non solo, ha parlato dell'Inter a TMW Radio, durante Maracanà.

Quale l'attaccante italiano migliore in Italia?

"Abbiamo Belotti, Immobile, ma per essere ad alto livello, devi essere bravo in tutte le competizioni a livello internazionale. Se l'Italia gioca bene come ha fatto nel girone di qualificazione, possono fare tanti gol anche in Nazionale".

Il -6 dell'Inter sulla Juve può riaprire il campionato?

"Se oggi vado a guardare i risultati con il Sassuolo, con il Bologna, vedo che abbiamo perso tanti punti e potevamo essere vicinissimi alla Juve. E' un campionato strano, il Coronavirus ha cambiato tutto. Se fosse continuato normalmente, la Lazio poteva dire la sua. Stai fermi 2-3 mesi e cambia tutto: la Lazio ha avuto un calo, così la Juve e l'Inter, poi bene Verona, Sassuolo e Atalanta".

Eriksen deve giocare di più?

"E' un buon giocatore, ha un ruolo particolare. All'inizio forse non aveva ruolo nel 3-5-2 di Conte, oggi invece con il 3-4-1-2 ha trovato la sua dimensione. Ma le prestazioni non ottimali non sono solo colpa di Eriksen. E' un giocatore forte, che ha bisogno di stare bene, così come la squadra. Ci vorrà ancora del tempo, ma ieri mi è piaciuto. Con la Roma voglio rivederlo in campo".

Che ne pensa di Lautaro?

"Ha tutte le qualità per diventare uno dei più forti in Europa. L'Inter all'inizio ha sbagliato mettendo la clausola rescissoria: quando lo fai, vuol dire che è in vendita. Prima c'era il Barcellona, ora ci sono altre squadre come il City. Io spero che rimanga ancora un anno in Italia, perché lavorare nel nostra calcio gli farebbe bene. Comunque la sua destinazione ideale sarebbe il Barcellona, perché lì troverebbe Messi e l'adattamento sarebbe più facile".

Sarri-Juve, il rapporto continuerà?

"Molto difficilmente cambia l'allenatore in corsa. E' stato licenziato Allegri nonostante le finali di Champions e i campionati vinti. Tutto perché si voleva un altro gioco e per vincere la Champions. Ho visto più il Ronaldo show che il gioco di Sarri. Se Sarri non vince la Champions, non è una buona stagione per lui. La campagna acquisti nel mirino? Ha due squadre titolari, non si poteva fare di più. La rosa della Juve è la migliore, diciamo che Sarri non può fare le stesse cose che faceva in altre squadre minori".