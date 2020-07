tmwradio Alvini (tecnico Reggiana): "Sarri un modello, Kargbo diventerà un grande"

Massimiliano Alvini, allenatore della Reggiana, neopromossa in Serie B, ha parlato in esclusiva a TMW Radio, durante Maracanà.

Come va dopo la promozione in Serie B?

"E' un bel giorno, è un bel 23 luglio dopo aver vinto".

Quanto ha dormito stanotte?

"Solo un ora. Mi si è scaricato il cellulare ma poi ho trovato centinaia di messaggi e non riesco a rispondere a nessuno".

Ha accettato la sfida quando ancora la C non era certa. Ha fatto fare il salto di qualità alla squadra:

"E' stato un grande risultato la promozione, la mia storia parla di percorsi fatti con società per più anni, per trovare la strada dei risultati".

Sarri è il suo modello?

"E' un allenatore straordinario, è un modello per il percorso che ha fatto e per l'idea di calcio, lo studio del lavoro quotidiano sul campo per portare la squadra ad avere uno stile preciso. Pensare alla sua carriera e pensare che stasera può vincere lo Scudetto, che non è mai scontato, dà il valore di Maurizio Sarri. E' partito dalla seconda categoria e vincerà lo Scudetto. E la Champions è ancora da giocarsi".

Come avete lavorato in questa ultima parte?

"E' merito del mio staff, ampiamente competitivo e pronto per categorie importanti. Secondo me dovremmo approfondire cosa abbiamo fatto nell'ultimo mese. Ci siamo aiutati attraverso la nutrizione ma anche su altri campi. Abbiamo fatto un lavoro importante e questo ci ha premiato con la promozione. Ha vinto una squadra con un'idea di organizzazione. Ed è bello per il calcio"

Che ci dice di Kargbo?

"Penso che il Crotone debba essere grato alla Reggiana che ha valorizzato il calciatore. Lo avevo visto giocare, gli abbiamo cambiato il modo di giocare e lo abbiamo inserito in una zona del campo più vicino alla porta. E' di prospettiva e poi è un ragazzo disciplinato e lo vedo in categorie importanti. Ha enormi margini di miglioramento".