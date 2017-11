TMW RADIO - Ambrosetti: "La Premier League è cambiata in meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Ambrosetti, ex calciatore del Chelsea e vice allenatore dello Swansea, ha parlato a TMW Radio: "L'esperienza in Blues? Era un Chelsea che si stava affacciando in campo europeo e fecero la scelta di acquistare giocatori già collaudati. Giocatori che dovevano portare subito i risultati, diversamente a quanto fatto successivamente. Vialli allenatore-giocatore? Capita spesso nelle leghe inferiori inglesi. Quando sono arrivato, il mio interlocutore fu proprio lui a chiamarmi. Lui si allenava con noi ma era anche il tecnico. Quanto è cambiata la Premier? Totalmente rispetto a quando giocavo. I tecnici stranieri hanno portato giocatori stranieri. Il livello è cresciuto tantissimo. Non è un caso se l'ultimo allenatore anglosassone vincente è stato Ferguson. Guidolin e il futuro? Credo che per una questione di correttezza debba rispondere lui, però sicuramente ha un grande fascino l'idea di allenare all'estero. Italia-Svezia? La risposta da tifoso è che vinceremo sicuramente. Quella da tecnico è che il divario è elevato ma le partite in 180 minuti portano anche a far pesare l'emotività".

